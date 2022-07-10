Окупанти обстріляли Миколаївську область, троє людей поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Вчора, 9 липня окупанти обстріляли Широківську громаду. Влучання були переважно по відкритим територіям домогосподарств. Троє осіб поранені. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
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"Вдень, 9 липня, близько 11:40 та 12:40 були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно по відкритим територіям домогосподарств. Троє людей поранено", - зазначив він.
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Кім додав, що у Березнегуватській громаді тривають постійні обстріли сіл по лінії розмежування. Так, вночі, 9 липня, ворожі обстріли були на околицях селища Березнегувате, в с. Мурахівка та с. Любомирівка. Попередньо без жертв. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.
"Миколаївський район: вчора, 9 липня, після 10:00 зафіксовані обстріли в селищі Засілля Первомайської громади, внаслідок яких зруйновано господарські споруди. Потерпілих немає. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав він.
Нагадаємо
У Миколаївській області, внаслідок збройної агресії росії, пошкоджено понад 6 тисяч об’єктів інфраструктури, з яких понад 4 тисячі – об’єкти житлового фонду.