Оккупанты обстреляли Николаевскую область, три человека ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Вчера, 9 июля оккупанты обстреляли Широковскую общину. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.
Цитата
"Днем, 9 июля, около 11:40 и 12:40 были обстрелы в Широковской общине. Попадания были преимущественно по открытым территориям домохозяйств. Три человека ранены", - отметил он.
Детали
Ким добавил, что в Березнеговатской общине продолжаются постоянные обстрелы сел по линии разграничения. Так, ночью, 9 июля, вражеские обстрелы были на окраинах поселка Березнеговатое, в с. Муравьевка и с. Любомировка. Предварительно без жертв. Информация о повреждениях уточняется.
"Николаевский район: вчера, 9 июля, после 10:00 зафиксированы обстрелы в поселке Заселье Первомайской общины, в результате которых разрушены хозяйственные постройки. Пострадавших нет. В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил он.
Напомним
В Николаевской области, в результате вооруженной агрессии россии, повреждено более 6 тысяч объектов инфраструктуры, из которых более 4 тысяч – объектов жилого фонда.