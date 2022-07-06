У Миколаївській області пошкоджено понад 6 тис. об’єктів інфраструктури - Кім

Цитата

“На сьогодні 6 683 об’єкти пошкоджені або зруйновані. З них житлового фонду — 4 362 об’єкти. На даний момент знеструмлено 97 об’єктів від електропостачання та водопостачання. Ми над цим працюємо”, – повідомив Кім.

Деталі

За словами голови ОВА, окупанти цілять виключно у цивільну інфраструктуру, де немає військових об’єктів.

“Якщо брати за останній тиждень, було випущено 30 ракет, частину з них збила ППО. Вони цілили у будинок культури, будівлю Баштанської адміністрації, тобто, цивільні об’єкти. Метою є лише залякування населення та геноцид українського народу”, – додав Кім.

Доповнення

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що внаслідок повномасштабного вторгнення рф у Миколаєві загинула 121 людина, серед них одна дитина. Ще 534 осіб дістали поранення, з них шестеро – діти.