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Мер: внаслідок вторгнення рф у Миколаєві загинула 121 людина, 534 – поранено

Мер: внаслідок вторгнення рф у Миколаєві загинула 121 людина, 534 – поранено

Київ • УНН

 • 86714 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок повномасштабного вторгнення рф у Миколаєві загинула 121 людина, серед них одна дитина. Ще 534 осіб дістали поранення, з них шестеро – діти. Про це під час брифінгу повідомив мер Олександр Сєнкевич, передає УНН.

Цитата

“На сьогоднішній день у Миколаєві загинула 121 особа, з яких 1 дитина. 534 людини отримали поранення, з яких 6 - діти”, – повідомив Сєнкевич.

Деталі

Мер додав, що в місті з 500 тисяч жителів залишилося близько 230 тисяч.

Щодо ситуації у Миколаєві Сєнкевич зазначив, що місто обстрілюють з першого дня вторгнення. За 4 місяці Миколаїв не зазнавав обстрілів лише 20 днів.

“Обстрілюють околиці, але в будь-якому разі складається враження, що місто поділено на клітинки. І росіяни обстрілюють кожну клітинку, тобто немає мікрорайонів, які не були б обстріляні. 80% тих снарядів – це РСЗО, тобто ракетні системи залпового вогню. Вони обстрілюють з Херсону, села Зеленівка. Снаряди за 2 хвилини долітають до міста, і коли ми вже чуємо вибухи – запускаємо сирену. Останніми тижнями нас почали бомбардувати ракетами типу Х22, Онікс. Просто гатять по місту”, – додав він.

Сєнкевич також додав, що Миколаїв з першого дня війни почав окопуватися. Комунальні служби з 24 лютого почали будувати блокпости, копати траншеї, виконуючи роль “стройбату” нашої армії.

Міський голова також пояснив стосовно тези щодо проросійськи-налаштованого населення міста.

“Багато хто каже, що у Миколаєві були люди, які любили “руській мир” – це не правда. Люди просто любили Радянський Союз, бо під час нього в Миколаєві з 500 тисяч жителів 100 тисяч було зайнято суднобудуванням. Після розпаду Радянського Союзу російські олігархи викупили цей завод, і зруйнували. Але люди не поєднали “руській мир” і розвал заводів, а поєднали розвал Радянського Союзу, незалежність і розвал заводів. Це легше пояснити. Тому, сьогодні всі вмотивовані і готові захищати місто”, – пояснив він.

Наразі у Миколаєві не працюють великі підприємства. Середній бізнес також вивозить своїх людей та обладнання.
Залишився лише малий бізнес, який на межі виживання.

Доповнення

Внаслідок останніх обстрілів російськими військами Миколаївської області поранення дістали ще восьмеро мирних жителів.

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