Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали ще вісім людей

Цитата

«Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Нечаянській громадах. На жаль, є загиблі та поранені», - ідеться в повідомленні Замазєєвої.

Деталі

За її інформацією, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу в медичних закладах.

Станом на сьогоднішній ранок, з її слів, у миколаївських лікарнях перебувають 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 102 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення

6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину.