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Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали ще вісім людей

Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали ще вісім людей

Київ • УНН

 • 106358 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок обстрілів російських окупантів в Миколаївській області поранення отримали ще 8 людей. Про це розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Нечаянській громадах. На жаль, є загиблі та поранені», - ідеться в повідомленні Замазєєвої.

Деталі

За її інформацією, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу в медичних закладах.

Станом на сьогоднішній ранок, з її слів, у миколаївських лікарнях перебувають 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 102 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.

Доповнення 

6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину.

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