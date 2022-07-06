Миколаївщина: внаслідок ворожих обстрілів поранення отримали ще вісім людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Внаслідок обстрілів російських окупантів в Миколаївській області поранення отримали ще 8 людей. Про це розповіла голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва в Telegram, інформує УНН.
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«Під удари потрапили населені пункти Баштанського і Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані у Очаківській, Широківській, Березнегуватській, Первомайській, Куцурубській та Нечаянській громадах. На жаль, є загиблі та поранені», - ідеться в повідомленні Замазєєвої.
Деталі
За її інформацією, за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали 8 людей. Дітей серед постраждалих немає. Усі постраждалі отримують необхідну допомогу в медичних закладах.
Станом на сьогоднішній ранок, з її слів, у миколаївських лікарнях перебувають 289 громадян, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину. Ще 102 постраждалих отримали допомогу амбулаторно.
Доповнення
6 липня близько 3:20 воїни зенітного ракетного підрозділу знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину.