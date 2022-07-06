Летіли на Миколаївщину: ЗСУ знищили дві російські ракети
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Сьогодні вночі українські військові знищили дві російські крилаті ракети, які летіли на Миколаївщину. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України, інформує УНН.
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"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, ракети випустили з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.
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Повітряні сили ЗС України показали, як збивали російські ракети над Дніпропетровщиною.