Летіли на Миколаївщину: ЗСУ знищили дві російські ракети

Деталі

"06 липня близько 03.20 воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" знищили дві російські крилаті ракети морського базування типу "Калібр", якими ворог намагався атакувати Миколаївщину", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, ракети випустили з російського підводного човна в акваторії Чорного моря.

Нагадаємо

Повітряні сили ЗС України показали, як збивали російські ракети над Дніпропетровщиною.