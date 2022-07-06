Летели на Николаевскую область: ВСУ уничтожили две российские ракеты
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Сегодня ночью украинские военные уничтожили две российские крылатые ракеты, которые летели на Николаевскую область. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины, информирует УНН.
Детали
"06 июля около 03.20 воины зенитного ракетного подразделения воздушного командования "Юг" уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевскую область", – говорится в сообщении.
Как отметили, ракеты выпустили из российской подлодки в акватории Черного моря.
Напомним
Воздушные силы ВС Украины показали, как сбивали российские ракеты над Днепропетровской областью.