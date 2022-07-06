Николаевская область: в результате вражеских обстрелов ранения получили еще восемь человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате обстрелов российских оккупантов в Николаевской области ранения получили еще 8 человек. Об этом рассказала глава Николаевского облсовета Анна Замазеева в Telegram, информирует УНН.
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«Под удары попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Обстрелы зафиксированы в Очаковской, Широковской, Березнеговатской, Первомайской, Куцурубской и Нечаянской громадах. К сожалению, есть погибшие и раненые», - говорится в сообщении Замазеевой.
Детали
По ее информации, за минувшие сутки в Николаевской области ранения получили 8 человек. Детей пострадавших нет. Все пострадавшие получают необходимую помощь в медицинских учреждениях.
По состоянию на сегодняшнее утро, с ее слов, в николаевских больницах находятся 289 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 102 пострадавших получили помощь амбулаторно.
Дополнение
6 июля около 3:20 воины зенитного ракетного подразделения уничтожили две российские крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр", которыми враг пытался атаковать Николаевскую область.