Мэр: в результате вторжения рф в Николаеве погиб 121 человек, 534 – ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В результате полномасштабного вторжения рф в Николаеве погиб 121 человек, среди них один ребенок. Еще 534 человека получили ранения, из них шестеро – дети. Об этом во время брифинга сообщил мэр Александр Сенкевич, передает УНН.
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“На сегодняшний день в Николаеве погиб 121 человек, из которых 1 ребенок. 534 человека получили ранения, из которых 6 – дети”, – сообщил Сенкевич.
Детали
Мэр добавил, что в городе из 500 тысяч жителей осталось около 230 тысяч.
Относительно ситуации в Николаеве Сенкевич отметил, что город обстреливается с первого дня вторжения. За 4 месяца Николаев не подвергался обстрелам всего 20 дней.
“Обстреливают окрестности, но в любом случае создается впечатление, что город поделен на ячейки. И россияне обстреливают каждую клеточку, то есть нет микрорайонов, которые не были бы обстреляны. 80% тех снарядов – это РСЗО, то есть ракетные системы залпового огня. Они обстреливают из Херсона, села Зеленовка. Снаряды через 2 минуты долетают до города, и когда мы уже слышим взрывы – запускаем сирену. В последние недели нас начали бомбить ракетами типа Х22, Оникс. Просто бьют по городу”, – добавил он.
Сенкевич также добавил, что Николаев с первого дня войны начал окапываться. Коммунальные службы с 24 февраля начали строить блокпосты, копать траншеи, выполняя роль “стройбата” нашей армии.
Городской голова также объяснил по поводу тезиса относительно пророссийски-настроенного населения города.
“Многие говорят, что в Николаеве были люди, которые любили “русский мир” – это неправда. Люди просто любили Советский Союз, потому что во время него в Николаеве из 500 тысяч жителей 100 тысяч было занято судостроением. После распада Советского Союза российские олигархи выкупили этот завод и разрушили. Но люди не соединили “русский мир” и развал заводов, а соединили развал Советского Союза, независимость и развал заводов. Это легче объяснить. Поэтому сегодня все мотивированы и готовы защищать город”, – объяснил он.
Сейчас в Николаеве не работают крупные предприятия. Средний бизнес также вывозит своих людей и оборудование.
Остался лишь малый бизнес, который на грани выживания.
Дополнение
В результате последних обстрелов российскими войсками Николаевской области ранения получили еще восемь мирных жителей.