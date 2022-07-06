Мэр: в результате вторжения рф в Николаеве погиб 121 человек, 534 – ранены

Цитата

“На сегодняшний день в Николаеве погиб 121 человек, из которых 1 ребенок. 534 человека получили ранения, из которых 6 – дети”, – сообщил Сенкевич.

Детали

Мэр добавил, что в городе из 500 тысяч жителей осталось около 230 тысяч.

Относительно ситуации в Николаеве Сенкевич отметил, что город обстреливается с первого дня вторжения. За 4 месяца Николаев не подвергался обстрелам всего 20 дней.

“Обстреливают окрестности, но в любом случае создается впечатление, что город поделен на ячейки. И россияне обстреливают каждую клеточку, то есть нет микрорайонов, которые не были бы обстреляны. 80% тех снарядов – это РСЗО, то есть ракетные системы залпового огня. Они обстреливают из Херсона, села Зеленовка. Снаряды через 2 минуты долетают до города, и когда мы уже слышим взрывы – запускаем сирену. В последние недели нас начали бомбить ракетами типа Х22, Оникс. Просто бьют по городу”, – добавил он.

Сенкевич также добавил, что Николаев с первого дня войны начал окапываться. Коммунальные службы с 24 февраля начали строить блокпосты, копать траншеи, выполняя роль “стройбата” нашей армии.

Городской голова также объяснил по поводу тезиса относительно пророссийски-настроенного населения города.

“Многие говорят, что в Николаеве были люди, которые любили “русский мир” – это неправда. Люди просто любили Советский Союз, потому что во время него в Николаеве из 500 тысяч жителей 100 тысяч было занято судостроением. После распада Советского Союза российские олигархи выкупили этот завод и разрушили. Но люди не соединили “русский мир” и развал заводов, а соединили развал Советского Союза, независимость и развал заводов. Это легче объяснить. Поэтому сегодня все мотивированы и готовы защищать город”, – объяснил он.

Сейчас в Николаеве не работают крупные предприятия. Средний бизнес также вывозит своих людей и оборудование.

Остался лишь малый бизнес, который на грани выживания.

Дополнение

В результате последних обстрелов российскими войсками Николаевской области ранения получили еще восемь мирных жителей.