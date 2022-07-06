В Николаевской области повреждено более 6 тыс. объектов инфраструктуры - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В Николаевской области, в результате вооруженной агрессии россии, повреждено более 6 тысяч объектов инфраструктуры, из которых более 4 тысяч – объектов жилого фонда. Об этом во время брифинга сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.
Цитата
“На сегодняшний день 6 683 объекта повреждены или разрушены. Из них жилищного фонда — 4 362 объекта. На данный момент обесточено 97 объектов от электроснабжения и водоснабжения. Мы над этим работаем”, – сообщил Ким.
Детали
По словам главы ОВА, оккупанты целятся исключительно в гражданскую инфраструктуру, где нет военных объектов.
“Если брать за последнюю неделю, было выпущено 30 ракет, часть из них сбила ПВО. Они целили в здание культуры, здание Баштанской администрации, то есть, гражданские объекты. Целью является лишь запугивание населения и геноцид украинского народа”, – добавил Ким.
Дополнение
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что в результате полномасштабного вторжения рф в Николаеве погиб 121 человек, среди них один ребенок. Еще 534 человека получили ранения, из них шестеро – дети.