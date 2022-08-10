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Окупанти вдарили по Бахмуту з "Урагану": загинуло семеро осіб, шістьох поранено

Окупанти вдарили по Бахмуту з "Урагану": загинуло семеро осіб, шістьох поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли центральну частину Бахмута на Донеччині. Загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Цитата

«За даними слідства, 10 серпня 2022 року ворожа армія рф обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області. Загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за попередніми даними, окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ «Ураган».

«Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

На місці працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування та фіксування усіх обставин злочину.

Доповнення

8 серпня повідомлялося, що російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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