Окупанти вдарили по Бахмуту з "Урагану": загинуло семеро осіб, шістьох поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Російські окупанти обстріляли центральну частину Бахмута на Донеччині. Загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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«За даними слідства, 10 серпня 2022 року ворожа армія рф обстріляла центральну частину міста Бахмут Донецької області. Загинуло семеро мирних мешканців, ще шестеро отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Пошкоджено магазини, приватні домівки та багатоповерхівки», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що за попередніми даними, окупанти вкотре використали проти мирного населення РСЗВ «Ураган».
«Наразі повні дані щодо загиблих та поранених, а також кількість знищених будинків встановлюються, у місті тривають пожежі», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).
На місці працюють правоохоронці та рятувальники, проводяться першочергові слідчі дії для з’ясування та фіксування усіх обставин злочину.
Доповнення
8 серпня повідомлялося, що російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську.