Оккупанты ударили по Бахмуту из "Урагана": погибли семь человек, шестеро ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли центральную часть Бахмута на Донетчине. Погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Цитата
«По данным следствия, 10 августа 2022 года вражеская армия рф обстреляла центральную часть города Бахмут Донецкой области. Погибли семь мирных жителей, еще шестеро получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Повреждены магазины, частные дома и многоэтажки», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по предварительным данным, оккупанты в который раз использовали против мирного населения РСЗО «Ураган».
«В настоящее время полные данные о погибших и раненых, а также количество уничтоженных домов устанавливаются, в городе продолжаются пожары», - отмечается в сообщении.
Кроме того, при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
На месте работают правоохранители и спасатели, проводятся первоочередные следственные действия для выяснения и фиксирования всех обстоятельств преступления.
Дополнение
8 августа сообщалось, что российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка, ночью ударили по Краматорску.