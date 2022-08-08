росіяни ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька - Кириленко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"Росіяни продовжують інтенсивні обстріли в околицях Донецька: під вогнем Мар’їнська, Авдіївська та Очеретинська громади", - повідомив Кириленко у Telegram.
Деталі
За даними голови ОВА, ситуація наступна:
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- У Мар’їнській громаді сьогодні зранку під обстрілами Красногорівка – пошкоджено 5 житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. У Максимільянівці пошкоджено 1 будинок, у Мар’їнці – поранено 1 людину.
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- Уночі росіяни обстріляли Очеретине – пошкоджено 4 будинки та електропостачання. Також у громаді обстріляні Ласточкине, Піски та Первомайське. Інформацію щодо пошкоджень уточнюємо.
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- Під ранок росіяни обстріляли стару частину Авдіївки з "Градів", а пізніше – завдали авіаудару по місту. Обсяги руйнувань встановлюємо.
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- У Бахмутському районі гучно було в селах Світлодарської та Соледарської громад. Наразі відомо про 1 поранену людину у Яковлівці.
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- Уночі росіяни ударили по Краматорську – інформації про постраждалих та пошкодження немає.
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Доповнення
За даними британської розвідки, рашисти розгортають протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі.