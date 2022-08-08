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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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росіяни ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька - Кириленко

росіяни ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька - Кириленко

Київ • УНН

 • 71615 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Російські окупанти ведуть інтенсивні обстріли в околицях Донецька, вночі вдарили по Краматорську, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"Росіяни продовжують інтенсивні обстріли в околицях Донецька: під вогнем Мар’їнська, Авдіївська та Очеретинська громади", - повідомив Кириленко у Telegram.

Деталі

За даними голови ОВА, ситуація наступна:

  • У Мар’їнській громаді сьогодні зранку під обстрілами Красногорівка – пошкоджено 5 житлових будинків, комунальне підприємство та кондитерський цех. У Максимільянівці пошкоджено 1 будинок, у Мар’їнці – поранено 1 людину.
  • Уночі росіяни обстріляли Очеретине – пошкоджено 4 будинки та електропостачання. Також у громаді обстріляні Ласточкине, Піски та Первомайське. Інформацію щодо пошкоджень уточнюємо.
  • Під ранок росіяни обстріляли стару частину Авдіївки з "Градів", а пізніше – завдали авіаудару по місту. Обсяги руйнувань встановлюємо.
  • У Бахмутському районі гучно було в селах Світлодарської та Соледарської громад. Наразі відомо про 1 поранену людину у Яковлівці.
  • Уночі росіяни ударили по Краматорську – інформації про постраждалих та пошкодження немає.

Доповнення

За даними британської розвідки, рашисти розгортають протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі.

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