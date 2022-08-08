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россияне ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка - Кириленко

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка, ночью ударили по Краматорску, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.

Цитата

"Россияне продолжают интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка: под огнем Марьинская, Авдеевская и Очеретинская громады", - сообщил Кириленко в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, ситуация следующая:

  • В Марьинской громаде сегодня утром под обстрелами Красногоровка – повреждены 5 жилых домов, коммунальное предприятие и кондитерский цех. В Максимильяновке поврежден 1 дом, в Марьинке – ранен 1 человек.
  • Ночью россияне обстреляли Очеретино – повреждены 4 дома и электроснабжение. Также в громаде обстреляны Ласточкино, Пески и Первомайское. Информацию о повреждениях уточняют.
  • Под утро россияне обстреляли старую часть Авдеевки из "Градов", а позже – нанесли авиаудар по городу. Объемы разрушений устанавливают.
  • В Бахмутском районе громко было в селах Светлодарской и Соледарской громад. Пока известно об одном раненом человеке в Яковловке.
  • Ночью россияне ударили по Краматорску – информации о пострадавших и повреждениях нет.

Дополнение

По данным британской разведки, рашисты развертывают противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе.

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