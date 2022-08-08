россияне ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка - Кириленко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Российские оккупанты ведут интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка, ночью ударили по Краматорску, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
Цитата
"Россияне продолжают интенсивные обстрелы в окрестностях Донецка: под огнем Марьинская, Авдеевская и Очеретинская громады", - сообщил Кириленко в Telegram.
Детали
По данным главы ОВА, ситуация следующая:
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- В Марьинской громаде сегодня утром под обстрелами Красногоровка – повреждены 5 жилых домов, коммунальное предприятие и кондитерский цех. В Максимильяновке поврежден 1 дом, в Марьинке – ранен 1 человек.
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- Ночью россияне обстреляли Очеретино – повреждены 4 дома и электроснабжение. Также в громаде обстреляны Ласточкино, Пески и Первомайское. Информацию о повреждениях уточняют.
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- Под утро россияне обстреляли старую часть Авдеевки из "Градов", а позже – нанесли авиаудар по городу. Объемы разрушений устанавливают.
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- В Бахмутском районе громко было в селах Светлодарской и Соледарской громад. Пока известно об одном раненом человеке в Яковловке.
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- Ночью россияне ударили по Краматорску – информации о пострадавших и повреждениях нет.
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Дополнение
По данным британской разведки, рашисты развертывают противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе.