рашисти розкидають протипіхотні міни вздовж оборонних ліній на Донбасі – британська розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. російські окупанти, ймовірно, розкидають протипіхотні міни вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Як інформує міністерство оборони Великої Британії у Twitter, ці міни можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед цивільних, пише УНН.
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"росія, ймовірно, розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Також у Донецьку та Краматорську окупанти, ймовірно, спробували застосувати розосереджені протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С. Це серія PFM-1, яку зазвичай називають "міною-метеликом", є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу.
PFM-1 були використані з руйнівним ефектом під час радянсько-афганської війни, де вони нібито покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки.
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“Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує росія, з часом погіршаться. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування”, – йдеться в повідомленні.
Доповнення
За даними британської розвідки, війна росії в Україні ось-ось вступить у нову фазу, при цьому більша частина бойових дій переміститься на майже 350-кілометровий фронт, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро.