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Війна в Україні ось-ось вступить у нову фазу - британська розвідка

Війна в Україні ось-ось вступить у нову фазу - британська розвідка

Київ • УНН

 • 801270 перегляди

КИЇВ. 6 серпня. УНН. Війна росії в Україні ось-ось вступить у нову фазу, при цьому більша частина бойових дій переміститься на майже 350-кілометровий фронт, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона, паралельно річці Дніпро, повідомила в суботу британська військова розвідка, пише УНН.

Цитата

"Російські сили майже, напевно, концентруються на півдні в очікуванні контрнаступу України або в межах підготовки до можливого наступу", - зазначають у британській розвідці.

"Війна росії з Україною ось-ось вступить у нову фазу, коли найзапекліші бої перемістяться на лінію фронту довжиною приблизно 350 км, що простягається на південний захід від Запоріжжя до Херсона паралельно до річки Дніпро", - наголошують у Міноборони Великої Британії.

Деталі

У МО Британії відзначають, що довгі колони російських військових вантажівок, танків, буксируваної артилерії та іншого озброєння продовжують відходити від українського Донбасу і прямують на південний захід. Повідомлялося також про переміщення обладнання з окупованих росією Мелітополя, Бердянська, Маріуполя та з материкової частини росії через Керченський міст до Криму.

"Батальйонно-тактичні групи (БТГр) чисельністю від 800 до 1000 осіб було перекинуто до Криму і майже напевно використовуватимуться для підтримки російських військ у Херсонській області. 02.08.2022 до Криму перекинуто нову БТГр, також йде передислокація БТГр зі Східного угруповання військ. Швидше за все, найближчими днями їх буде відправлено до Херсонської області", - вказують у британській розвідці.

У МО Британії зауважують, що "українські сили дедалі частіше зосереджують свої цілі на мостах, складах боєприпасів і залізничному сполученні в південних областях України".

"Включаючи стратегічно важливу залізничну гілку, яка пов'язує Херсон із окупованим росією Кримом, майже напевно використовуючи комбінацію ефектів блокування, пошкодження, погіршення, заборони, знищення та порушення, щоб спробувати вплинути на здатність росії поповнити матеріально-технічні запаси", - зазначають у розвідці.

Доповнення

Спікер сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомляла, що, ймовірно, масовані обстріли Миколаєва пов'язані з тим, що російські окупанти накопичують сили, підтягують резерви в очікуванні контрнаступу ЗСУ.

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