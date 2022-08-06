Война в Украине вот-вот вступит в новую фазу - британская разведка

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"Российские силы почти наверняка концентрируются на юге в ожидании контрнаступления Украины или в рамках подготовки к возможному наступлению", - отмечают в британской разведке.

"Война россии с Украиной вот-вот вступит в новую фазу, когда самые ожесточенные бои переместятся на линию фронта протяженностью примерно 350 км, простирающуюся к юго-западу от Запорожья до Херсона параллельно реке Днепр", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Детали

В МО Британии отмечают, что длинные колонны российских военных грузовиков, танков, буксируемой артиллерии и прочего вооружения продолжают отходить от украинского Донбасса и направляются на юго-запад. Сообщалось также о перемещении оборудования из оккупированных россией Мелитополя, Бердянска, Мариуполя и из материковой части россии через Керченский мост в Крым.

"Батальонно-тактические группы (БТГр) численностью от 800 до 1000 человек были переброшены в Крым и почти наверняка будут использоваться для поддержки российских войск в Херсонской области. 02.08.2022 в Крым переброшена новая БТГр, также идет передислокация Восточной группировки войск. Скорее всего, в ближайшие дни они будут отправлены в Херсонскую область", - указывают в британской разведке.

В МО Британии отмечают, что "украинские силы все чаще сосредотачивают свои цели на мостах, складах боеприпасов и железнодорожном сообщении в южных областях Украины". "Включая стратегически важную железнодорожную ветвь, которая связывает Херсон с оккупированным россией Крымом, почти наверняка используя комбинацию эффектов блокирования, повреждения, ухудшения, запрета, уничтожения и нарушения, чтобы попытаться повлиять на способность россии пополнить материально-технические запасы", - отмечают в разведке.

Дополнение

Спикер сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что, вероятно, массированные обстрелы Николаева связаны с тем, что российские оккупанты накапливают силы, подтягивают резервы в ожидании контрнаступления ВСУ.