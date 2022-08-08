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рашисты разбрасывают противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе – британская разведка

рашисты разбрасывают противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе – британская разведка

Киев • УНН

 • 117625 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. российские оккупанты, вероятно, разбрасывают противопехотные мины вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Как сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter, эти мины могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди гражданских, пишет УНН.

Цитата

"россия, вероятно, разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения", – говорится в сообщении.

Детали

Также в Донецке и Краматорске оккупанты, вероятно, попытались применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Это серия PFM-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

PFM-1 были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они якобы искалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки.

Цитата

“Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует россия, со временем ухудшатся. Это создает угрозу как местному населению, так и гуманитарным операциям по разминированию”, — говорится в сообщении.

Дополнение

По данным британской разведки, война россии в Украине вот-вот вступит в новую фазу, при этом большая часть боевых действий переместится почти на 350-километровый фронт, который простирается к юго-западу от Запорожья в Херсон, параллельно реке Днепр.

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