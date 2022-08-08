рашисты разбрасывают противопехотные мины вдоль оборонительных линий на Донбассе – британская разведка

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"россия, вероятно, разворачивает противопехотные мины для защиты и сдерживания передвижения вдоль своих оборонительных линий на Донбассе. Эти мины потенциально могут нанести значительные потери как среди военных, так и среди местного гражданского населения", – говорится в сообщении.

Детали

Также в Донецке и Краматорске оккупанты, вероятно, попытались применить рассредоточенные противопехотные мины ПФМ-1 и ПФМ-1С. Это серия PFM-1, которую обычно называют "миной-бабочкой", является очень противоречивым оружием неизбирательного типа.

PFM-1 были использованы с разрушительным эффектом во время советско-афганской войны, где они якобы искалечили большое количество детей, которые приняли их за игрушки.

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“Вполне вероятно, что запасы советских времен, которые использует россия, со временем ухудшатся. Это создает угрозу как местному населению, так и гуманитарным операциям по разминированию”, — говорится в сообщении.

Дополнение

По данным британской разведки, война россии в Украине вот-вот вступит в новую фазу, при этом большая часть боевых действий переместится почти на 350-километровый фронт, который простирается к юго-западу от Запорожья в Херсон, параллельно реке Днепр.