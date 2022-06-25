Окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку, - Адрющенко

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Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелен, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати данні про потреби дров та вугілля в першу чергу по приватним будинкам, навіть газифікованим.

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"Це прямий сигнал і визнання очевидного факту - опалення взимку не буде. Навіть не через небажання окупантів. Сутто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива - природний газ", - йдеться в повідомленні.

Відновити газопостачання в Маріуполь неможливо шляхом ремонту через величезні пошкодження газоводу як магістрального, так і по будинкам.

"Подача газу загрожує перетворити місто на вибухівку. Використовувати або перебудувати систему на інший вид палива - твердий, нереально до зими. Тому, зима поруч і вона буде без тепла в домівках", - зазначив Андрющенко.

Чиновник вважає, що окупанти мають план "Б", що найбільш вірогідним є підштовхування людей до депортації у росію в найближчі місяці. В цю гепотезу окрім опалення вкладається і частково штучна криза з водою та гуманітаркою.

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