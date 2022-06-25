Окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку, - Адрющенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що окупанти не готуються опалювати Маріуполь взимку. Люди без отоплення залишуться через величезні пошкодження газоводу. Про це інформує УНН.
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Попри гучні заяви про підготовку до опалювального сезону та відновлення котелен, керівники комітетів самоорганізації населення та квартальні отримали вказівку терміново збирати данні про потреби дров та вугілля в першу чергу по приватним будинкам, навіть газифікованим.
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"Це прямий сигнал і визнання очевидного факту - опалення взимку не буде. Навіть не через небажання окупантів. Сутто технічно. Всі котельні в Маріуполі давно модернізовано і переведено на єдиний вид палива - природний газ", - йдеться в повідомленні.
Відновити газопостачання в Маріуполь неможливо шляхом ремонту через величезні пошкодження газоводу як магістрального, так і по будинкам.
"Подача газу загрожує перетворити місто на вибухівку. Використовувати або перебудувати систему на інший вид палива - твердий, нереально до зими. Тому, зима поруч і вона буде без тепла в домівках", - зазначив Андрющенко.
Чиновник вважає, що окупанти мають план "Б", що найбільш вірогідним є підштовхування людей до депортації у росію в найближчі місяці. В цю гепотезу окрім опалення вкладається і частково штучна криза з водою та гуманітаркою.
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