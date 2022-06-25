Оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой, - Адрющенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что оккупанты не готовятся отапливать Мариуполь зимой. Люди без отопления останутся из-за огромных повреждений газовода. Об этом информирует УНН.
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Несмотря на громкие заявления о подготовке к отопительному сезону и восстановлении котельных, руководители комитетов самоорганизации населения и квартальные получили указание срочно собирать данные о потребностях дров и угля в первую очередь по частным домам, даже газифицированным.
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"Это прямой сигнал и признание очевидного факта - отопления зимой не будет. Даже не из-за нежелания оккупантов. Суть технически. Все котельные в Мариуполе давно модернизированы и переведены на единый вид топлива - природный газ", - говорится в сообщении.
Восстановить газоснабжение в Мариуполе невозможно путем ремонта из-за огромных повреждений газовода как магистрального, так и по домам.
"Подача газа грозит превратить город в взрывчатку. Использовать или перестроить систему на другой вид топлива - жесткий, нереально к зиме. Поэтому, зима рядом и она будет без тепла в домах", - отметил Андрющенко.
Чиновник считает, что оккупанты имеют план "Б", что наиболее вероятным является подталкивание людей к депортации в Россию в ближайшие месяцы. В эту гепотезу, кроме отопления, вкладывается и частично искусственный кризис с водой и гуманитаркой.