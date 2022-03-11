Окупанти можуть оточити Одесу не з моря, а по суші через Вознесенськ на Придністров'я - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти можуть напасти на Одесу не з моря, а оточити місто силами по суші через Вознесенськ на Придністров'я. Про це розповів під час брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент УНН.
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"За відомою нам на сьогодні інформацією, якою ми володіємо, кораблі, які були неподалік Одеси, зараз передислокувалися до району Криму. Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто буде відрізане і в оточенні", - сказав Труханов.
Деталі
За його словами, після оточення на суші окупанти можуть направити десантні кораблі з моря для висадки з берега.
Доповнення
Російський корабель-розвідник біля Одеси здійснив кілька пострілів у повітря для визначення позицій української системи ППО.
Так, в четвер, 10 березня, стало відомо, що російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою.