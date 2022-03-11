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Окупанти можуть оточити Одесу не з моря, а по суші через Вознесенськ на Придністров'я - мер

Окупанти можуть оточити Одесу не з моря, а по суші через Вознесенськ на Придністров'я - мер

Київ • УНН

 • 222198 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. Російські окупанти можуть напасти на Одесу не з моря, а оточити місто силами по суші через Вознесенськ на Придністров'я. Про це розповів під час брифінгу мер Одеси Геннадій Труханов, повідомляє кореспондент УНН.

Цитата

"За відомою нам на сьогодні інформацією, якою ми володіємо, кораблі, які були неподалік Одеси, зараз передислокувалися до району Криму. Окреме угруповання агресора висунулося на Вознесенськ. Таким чином, ми припускаємо, що в планах агресора взяти наше місто через Вознесенськ на Придністров'я. Таким чином, місто буде відрізане і в оточенні", - сказав Труханов.

Деталі

За його словами, після оточення на суші окупанти можуть направити десантні кораблі з моря для висадки з берега.

Доповнення

Російський корабель-розвідник біля Одеси здійснив кілька пострілів у повітря для визначення позицій української системи ППО.

Так, в четвер, 10 березня, стало відомо, що російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою.

Українські Національні Новини

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