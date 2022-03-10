Російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою - речник ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою, інформація уточнюється. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.
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"Російський корабель зробив 5 пострілів у небо над Одесою. Інформація наразі уточнюється. Але прокоментую. Скотиняки пуляють по горобцях, бо вони мерзоти. Залякують Одесу? Русский корабль, іди нах#й!" - написав Братчук.
Раніше
Братчук повідомляв, що кораблі Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до Криму і відклали висадку десанту на Одеське узбережжя.