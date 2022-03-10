Чорноморські ескадри РФ відійшли від Одеси - речник штабу ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кораблі Чорноморського флоту Росії відійшли від Одеси до Криму і відклали висадку десанту на Одеське узбережжя. Про це заявив представник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у відеозверненні, пише УНН.
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"Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться", - заявив Братчук.
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно становлять зокрема особового складу понад 12 000 осіб, кораблі/катери - 3 одиниці.