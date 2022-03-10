Чорноморські ескадри РФ відійшли від Одеси - речник штабу ОВА

Цитата

"Чорноморські ескадри Російської Федерації зараз перебазувалися до мису Тарханкут та озера Донузлав і не мають поки що наміру висаджувати морський десант на наше узбережжя, бо знають, чим для них це закінчиться", - заявив Братчук.

Доповнення

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.03 орієнтовно становлять зокрема особового складу понад 12 000 осіб, кораблі/катери - 3 одиниці.