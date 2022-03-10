Черноморские эскадры РФ отошли от Одессы - спикер штаба ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Корабли Черноморского флота России отошли от Одессы к Крыму и отложили высадку десанта на одесское побережье. Об этом заявил представитель Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в видеообращении, пишет УНН.
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"Черноморские эскадры Российской Федерации сейчас перебазировались к мысу Тарханкут и озеру Донузлав и не имеют пока что намерения высаживать морской десант на наше побережье, потому что знают, чем для них это закончится", - заявил Братчук.
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По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 10.03 ориентировочно составляют в том числе личного состава более 12 000 человек, корабли/катера - 3 единицы.