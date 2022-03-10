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Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором
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Понад 12 тисяч осіб, близько пів сотні літаків та 80 вертольотів: Генштаб ЗСУ про бойові втрати окупанта

Понад 12 тисяч осіб, близько пів сотні літаків та 80 вертольотів: Генштаб ЗСУ про бойові втрати окупанта

Київ • УНН

 • 674263 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Від початку вторгнення Росії на територію України втрати ворожих військ перевищили понад 12 тисяч осіб, 49 літаків та 81 вертоліт. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника, за даними Генштабу ЗСУ, з 24.02 по 10.03 орієнтовно становлять:

  • особового складу понад 12 000 осіб,
  • танків ‒ 335 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1105 од,
  • артилерійських систем – 123 од,
  • РСЗВ - 56 од,
  • засоби ППО - 29 од,
  • літаків – 49 од,
  • гелікоптерів – 81 од,
  • автомобільної техніки - 526 од,
  • кораблі/катери - 3 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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