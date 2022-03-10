Более 12 тысяч человек, около полсотни самолетов и 80 вертолетов: Генштаб ВСУ о боевых потерях оккупанта

КИЕВ. 10 марта. УНН. С начала вторжения России на территорию Украины потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.