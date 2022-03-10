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19:03 • 58251 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

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Более 12 тысяч человек, около полсотни самолетов и 80 вертолетов: Генштаб ВСУ о боевых потерях оккупанта

Более 12 тысяч человек, около полсотни самолетов и 80 вертолетов: Генштаб ВСУ о боевых потерях оккупанта

Киев • УНН

 • 674263 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. С начала вторжения России на территорию Украины потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Общие боевые потери противника, по данным Генштаба ВСУ, с 24.02 по 10.03 ориентировочно составляют:

  • Личного состава свыше 12 000 человек
  • Танков ‒ 335 ед,
  • Боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,
  • Артиллерийских систем - 123 ед,
  • РСЗО /- 56 ед,
  • Средства ПВО - 29 д,
  • Самолетов - 49 ед,
  • Вертолетов - 81 ед,
  • Автомобильной техники - 526 ед,
  • Корабли/катера - 3 ед,
  • Цистерн с ГСМ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.

Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее

Украинские военные осуществили контратаку под Киевом и уничтожили 5 танков оккупантов.

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