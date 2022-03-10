Более 12 тысяч человек, около полсотни самолетов и 80 вертолетов: Генштаб ВСУ о боевых потерях оккупанта
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. С начала вторжения России на территорию Украины потери вражеских войск превысили более 12 тысяч человек, 49 самолетов и 81 вертолет. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника, по данным Генштаба ВСУ, с 24.02 по 10.03 ориентировочно составляют:
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- Личного состава свыше 12 000 человек
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- Танков ‒ 335 ед,
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- Боевых бронированных машин ‒ 1105 ед,
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- Артиллерийских систем - 123 ед,
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- РСЗО /- 56 ед,
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- Средства ПВО - 29 д,
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- Самолетов - 49 ед,
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- Вертолетов - 81 ед,
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- Автомобильной техники - 526 ед,
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- Корабли/катера - 3 ед,
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- Цистерн с ГСМ - 60,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7.
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Данные уточняются. Подсчет осложняется высокой интенсивностью боевых действий.
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