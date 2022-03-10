Российский корабль сделал пять выстрелов в небо над Одессой - спикер ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Российский корабль произвел пять выстрелов в небо над Одессой, информация уточняется. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, пишет УНН.
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"Российский корабль сделал 5 выстрелов в небо над Одессой. Информация уточняется. Но прокомментирую. Скотыняки пуляют по воробьям, потому что они мрази. Запугивают Одессу? Русский корабль, иди нах#й!" - yаписал Братчук.
Ранее
Братчук сообщал, что корабли Черноморского флота России отошли от Одессы до Крыма и отложили высадку десанта на одесское побережье.