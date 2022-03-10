Российский корабль возле Одессы стрелял для определения позиций украинской ПВО

Цитата

“Что касается появления у Одесских берегов корабля разведчика, эти выстрелы были сделаны в воздух, и насколько я информирован, можем говорить о том, что этот корабль, эти выстрелы совершил для определения позиций нашей системы ПВО. И вообще береговой охраны”, - сообщил спикер.

По его словам, появление корабля-разведчика отслеживалось, военное руководство знало, что он приблизится к одесским берегам.

Также ранее в эфире одного из телеканалов Братчук сообщил, что в результате обстрела вражеского корабля нет пострадавших и разрушений нет.

Контекст

В четверг, 10 марта стало известно, что российский корабль сделал пять выстрелов в небо над Одессой.