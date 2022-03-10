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Российский корабль возле Одессы стрелял для определения позиций украинской ПВО

Российский корабль возле Одессы стрелял для определения позиций украинской ПВО

Киев • УНН

 • 188120 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Российский корабль-разведчик возле Одессы произвел несколько выстрелов в воздух для определения позиций украинской системы ПВО. Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, пишет УНН.

Цитата

“Что касается появления у Одесских берегов корабля разведчика, эти выстрелы были сделаны в воздух, и насколько я информирован, можем говорить о том, что этот корабль, эти выстрелы совершил для определения позиций нашей системы ПВО. И вообще береговой охраны”, - сообщил спикер.

По его словам, появление корабля-разведчика отслеживалось, военное руководство знало, что он приблизится к одесским берегам.

Также ранее в эфире одного из телеканалов Братчук сообщил, что в результате обстрела вражеского корабля нет пострадавших и разрушений нет.

Контекст

В четверг, 10 марта стало известно, что российский корабль сделал пять выстрелов в небо над Одессой.

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