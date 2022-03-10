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Російський корабель біля Одеси стріляв для визначення позицій української ППО

Російський корабель біля Одеси стріляв для визначення позицій української ППО

Київ • УНН

 • 188120 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російський корабель-розвідник біля Одеси здійснив декілька пострілів у повітря для визначення позицій української системи ППО. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.

Цитата

“Що стосується появи біля Одеських берегів корабля розвідника, цих пострілів що були зроблені у повітря, і наскільки я інформований, можемо говорити про те, що цей корабель, ці постріли здійснив для визначення позицій нашої системи ППО. І взагалі берегової охорони”, - повідомив речник.

З його слів, поява корабля-розвідника відслідковувалася, військове керівництво знало, що він наблизиться до одеських берегів.

Також раніше в ефірі одного з телеканалів Братчук повідомив, що в результаті обстрілу ворожого корабля нема постраждалих та нема руйнацій.

Контекст

У четвер, 10 березня стало відомо, що російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою.

Українські Національні Новини

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