Російський корабель біля Одеси стріляв для визначення позицій української ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Російський корабель-розвідник біля Одеси здійснив декілька пострілів у повітря для визначення позицій української системи ППО. Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.
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“Що стосується появи біля Одеських берегів корабля розвідника, цих пострілів що були зроблені у повітря, і наскільки я інформований, можемо говорити про те, що цей корабель, ці постріли здійснив для визначення позицій нашої системи ППО. І взагалі берегової охорони”, - повідомив речник.
З його слів, поява корабля-розвідника відслідковувалася, військове керівництво знало, що він наблизиться до одеських берегів.
Також раніше в ефірі одного з телеканалів Братчук повідомив, що в результаті обстрілу ворожого корабля нема постраждалих та нема руйнацій.
Контекст
У четвер, 10 березня стало відомо, що російський корабель зробив п'ять пострілів у небо над Одесою.