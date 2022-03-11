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Оккупанты могут окружить Одессу не с моря, а по суше через Вознесенск на Приднестровье - мэр

Киев • УНН

 • 222198 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты могут напасть на Одессу не с моря, а окружить город силами по суше через Вознесенск на Приднестровье. Об этом рассказал во время брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает корреспондент УНН.

Цитата

"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", - сказал Труханов.

Детали

По его словам, после окружения на суше оккупанты могут направить десантные корабли для высадки с моря с берега.

Дополнение

Российский корабль-разведчик возле Одессы осуществил несколько выстрелов в воздух для определения позиций украинской системы ПВО.

Так, в четверг, 10 марта, стало известно, что российский корабль произвел пять выстрелов в небо над Одессой.

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