Оккупанты могут окружить Одессу не с моря, а по суше через Вознесенск на Приднестровье - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Российские оккупанты могут напасть на Одессу не с моря, а окружить город силами по суше через Вознесенск на Приднестровье. Об этом рассказал во время брифинге мэр Одессы Геннадий Труханов, сообщает корреспондент УНН.
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"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", - сказал Труханов.
Детали
По его словам, после окружения на суше оккупанты могут направить десантные корабли для высадки с моря с берега.
Дополнение
Российский корабль-разведчик возле Одессы осуществил несколько выстрелов в воздух для определения позиций украинской системы ПВО.
Так, в четверг, 10 марта, стало известно, что российский корабль произвел пять выстрелов в небо над Одессой.