Оккупанты могут окружить Одессу не с моря, а по суше через Вознесенск на Приднестровье - мэр

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"По известной нам на сегодняшний день информации, которой мы владеем, корабли, которые были недалеко от Одессы, сейчас передислоцировались в район Крыма. Отдельная группировка агрессора выдвинулась на Вознесенск. Таким образом мы предполагаем, что в планах агрессора взять наш город через Вознесенск на Приднестровье. Таким образом, город будет отрезан и в окружении", - сказал Труханов.

Детали

По его словам, после окружения на суше оккупанты могут направить десантные корабли для высадки с моря с берега.

Дополнение

Российский корабль-разведчик возле Одессы осуществил несколько выстрелов в воздух для определения позиций украинской системы ПВО.

Так, в четверг, 10 марта, стало известно, что российский корабль произвел пять выстрелов в небо над Одессой.