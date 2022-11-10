Окупанти мінують Херсон та хочуть зробити його “містом смерті” - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Російські окупанти хочуть перетворити Херсон у руїни та мінують місто. Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, передає УНН.
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“рф хоче зробити Херсон «містом смерті». Російські військові мінують усе, що можуть: квартири, каналізацію. Артилерія на лівому березі планує перетворити місто на руїни. Такий вигляд має «русский мир»: прийшли, пограбували, відсвяткували, убили «свідків», залишили руїни, пішли”, – написав він у Twitter.
Доповнення
9 листопада міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
Так, Херсон розташований на правому високому березі Дніпра.
Міноборони Великої Британії наголошує, що втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить російським військам прокласти сухопутний коридор до Одеси.