Втрата Херсона завадить росії прокласти сухопутний коридор до Одеси – британська розвідка

"Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси. Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими під час перетину річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, який прикриватиме сили, що відходять", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у британській розвідці, здатність росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через удари ЗСУ по російських маршрутах постачання.

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) November 10, 2022

9 листопада міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.