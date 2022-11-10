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Втрата Херсона завадить росії прокласти сухопутний коридор до Одеси – британська розвідка

Втрата Херсона завадить росії прокласти сухопутний коридор до Одеси – британська розвідка

Київ • УНН

 • 248332 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить російським військам прокласти сухопутний коридор до Одеси. Про це у Twitter повідомила розвідка Міноборони Великої Британії, передає УНН.

Цитата

"Втрата західного берега Херсона, ймовірно, завадить росії досягти свого стратегічного прагнення прокласти сухопутний міст до Одеси. Через обмежену кількість пунктів переходу російські війська будуть вразливими під час перетину річки Дніпро. Цілком ймовірно, що відхід триватиме кілька днів з оборонними позиціями та артилерійським вогнем, який прикриватиме сили, що відходять", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили у британській розвідці, здатність росії утримувати свої сили на західному березі Дніпра опинилася під загрозою через удари ЗСУ по російських маршрутах постачання.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 November 2022

Find out more about the UK government's response: https://t.co/VQ5RuGCleE

#StandWithUkraine  pic.twitter.com/K6DWlrgdzv

— Ministry of Defence  (@DefenceHQ) November 10, 2022

Нагадаємо

9 листопада міністр оборони рф сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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