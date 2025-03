Потеря Херсона помешает россии проложить сухопутный коридор в Одессу – британская разведка

Цитата

"Потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает россии достичь своего стратегического стремления проложить сухопутный коридор в Одессу. Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские войска будут уязвимы во время пересечения реки Днепр. По всей вероятности, уход будет продолжаться несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы", – говорится в сообщении.

Как отметили в британской разведке, способность россии удерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за ударов ВСУ по российским маршрутам поставок.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 November 2022



Напомним

9 ноября министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.