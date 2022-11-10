Потеря Херсона помешает россии проложить сухопутный коридор в Одессу – британская разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает российским войскам проложить сухопутный коридор в Одессу. Об этом в Twitter сообщила разведка Минобороны Великобритании, передает УНН.
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"Потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает россии достичь своего стратегического стремления проложить сухопутный коридор в Одессу. Из-за ограниченного количества пунктов перехода российские войска будут уязвимы во время пересечения реки Днепр. По всей вероятности, уход будет продолжаться несколько дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, который будет прикрывать отходящие силы", – говорится в сообщении.
Как отметили в британской разведке, способность россии удерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за ударов ВСУ по российским маршрутам поставок.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 November 2022
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Напомним
9 ноября министр обороны рф сергий шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.