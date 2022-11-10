Оккупанты минируют Херсон и хотят сделать его "городом смерти" - ОП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские оккупанты хотят превратить Херсон в руины и минируют город. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, передает УНН.

Цитата

“рф хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Такой вид имеет «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли”, – написал он в Twitter.

Дополнение

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

Так, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.

Минобороны Великобритании отмечает, что потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает российским войскам проложить сухопутный коридор в Одессу.

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