Оккупанты минируют Херсон и хотят сделать его "городом смерти" - ОП

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“рф хочет сделать Херсон «городом смерти». Российские военные минируют все, что могут: квартиры, канализацию. Артиллерия на левом берегу планирует превратить город в руины. Такой вид имеет «русский мир»: пришли, ограбили, отпраздновали, убили «свидетелей», оставили руины, ушли”, – написал он в Twitter.

Дополнение

9 ноября министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести российские войска с правого берега Херсонской области.

Так, Херсон расположен на правом высоком берегу Днепра.

Минобороны Великобритании отмечает, что потеря западного берега Херсона, вероятно, помешает российским войскам проложить сухопутный коридор в Одессу.