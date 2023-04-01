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Окупант завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка - ОП

Окупант завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка - ОП

Київ • УНН

 • 363534 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російський окупант завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, обійшлося без жертв та постраждалих, передає УНН.

Цитата

"Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт", - написав Єрмак у Telegram.

За його словами, люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих.

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