Окупант завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Російський окупант завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Як повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, обійшлося без жертв та постраждалих, передає УНН.
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"Ворог завдав ракетного авіаудару по місту Авдіївка. Перша ракета влучила в адмінбудівлю, а друга також потрапила в інфраструктурний об‘єкт", - написав Єрмак у Telegram.
За його словами, люди перебували в укритті, обійшлося без жертв та постраждалих.
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