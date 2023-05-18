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Окупант за добу завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по Україні

Київ • УНН

 • 629273 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. Російські військові за добу завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по території Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомили у Генштабі.

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У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.

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