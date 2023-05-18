Окупант за добу завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Російські військові за добу завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів по території Україні, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Протягом доби противник завдав 36 ракетних та 23 авіаційних ударів, а також здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у повідомленні.
Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, повідомили у Генштабі.
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У небі над Україною у ніч на 18 травня знищено 29 з 30 запущених російськими військами крилатих ракет.