Оккупант за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Российские военные за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
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"В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, сообщили в Генштабе.
Ранее
В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.