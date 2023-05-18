Оккупант за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине

Цитата

"В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, сообщили в Генштабе.

Ранее

В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.