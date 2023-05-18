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13 марта, 19:26 • 54251 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 107481 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 109086 просмотра

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13 марта, 13:40 • 109079 просмотра

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13 марта, 13:25 • 102483 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 97422 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110826 просмотра

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Оккупант за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине

Оккупант за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по Украине

Киев • УНН

 • 629269 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Российские военные за сутки нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов по территории Украины, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Цитата

"В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам", - говорится в сообщении.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, сообщили в Генштабе.

Ранее

В небе над Украиной в ночь на 18 мая уничтожено 29 из 30 запущенных российскими войсками крылатых ракет.

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