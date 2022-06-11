ОК "Південь": ЗСУ ліквідували групу російських десантників
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Протягом минулої доби на Південному напрямку українські військові знищили 39 російських окупантів та щонайменше 11 одиниць техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне Командування “Південь”.
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“Не маючи успіху в просуванні на суходолі, ворог випробовує міць наших позицій гелікоптерними ударами з повітря. У відповідь наші Мі-8 нанесли удар по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 — по складу боєприпасів та скупченню ворожої техніки на Миколаївщині. В ході вивчення маршруту просування в глиб окупованої Херсонщини, наша розвідувальна група знищила групу рашистських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
За добу українські захисники знищили 39 російських окупантів та щонайменше 11 одиниць техніки: танк Т-62, чотири броньовані автомобілі, три вантажівки, автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби “Борисоглебськ-2” та дві гаубиці “Мста-Б”. Також знищено польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.
У Чорноморській операційній зоні триває блокування судноплавства, ворожі кораблі тримають під загрозою ракетних ударів майже всю територію України.
“На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах — 40 крилатих ракет типу „Калібр“. Поряд з ними — два великих десантних кораблі”, — додали в ОК “Південь”.
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