ОІ-2018: японки вибороли першу нагороду в історії жіночого олімпійського турніру з керлінгу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Жіноча збірна Японії з керлінгу перемогла збірну Великої Британії у матчі за бронзові нагороди Олімпіади у Південній Кореї – перша медаль в історії жіночого японського керлінгу на ОІ, повідомляє УНН з посиланням на UA:Біатлон.
Японія половину гри поступалась у один бал і тільки під завершення зустрічі змогла вийти вперед. У восьмому раунді рахунок зрівнявся - 3:3, а після дев’ятого і десятого японки взяли лідерство у матчі. Підсумковий рахунок - 5:3 на користь Японії.
Варто відзначити, що сьогодні розпочнеться матч за золотий комплект медалей між збірними Швеції і Південної Кореї.
Нагадаємо, що першу в історії золоту нагороду Олімпійських ігор у чоловічому керлінгу здобули представники США.