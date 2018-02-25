ОИ-2018: японки завоевали первую награду в истории женского олимпийского турнира по керлингу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Женская сборная Японии по керлингу победила сборную Великобритании в матче за бронзовые награды Олимпиады в Южной Корее - первая медаль в истории женского японского керлинга на ОИ, сообщает УНН со ссылкой на UA: Биатлон.
Япония половину игры уступала в один балл и только под завершение встречи смогла выйти вперед. В восьмом раунде счет сравнялся - 3:3, а после девятого и десятого японки взяли лидерство в матче. Итоговый счет - 5:3 в пользу Японии.
Стоит отметить, что сегодня начнется матч за золотой комплект медалей между сборными Швеции и Южной Кореи.
Напомним, что первую в истории золотую награду Олимпийских игр в мужском керлингу получили представители США.