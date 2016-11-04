Оголосили переможців Siena International Photo Awards-2016
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Обрано переможців міжнародного конкурсу фотографій, зроблених туристами, під назвою "Siena International Photo Awards", повідомляє УНН з посиланням на офіційний сайт конкурсу.
У конкурсі взяли участь фотографи з більш ніж 100 країн. Найбільше світлин були зроблені в Індії, Китаї, Бангладеш, Туреччині, Кубі, М'янмі і Бахрейні.
Переможцем конкурсу в номінації "Мандрівник" стала Лейла Етектар із Туреччини, яка зробила фото дівчини, що йде між різнокольоровими теплицями.
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В номінації "Кольори" переможцем став Донні Йен Сін Вонг, який зробив фотографію дівчини, яка вчиняє рибальську мережу за традиційним методом.