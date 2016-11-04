Объявили победителей Siena International Photo Awards-2016

В конкурсе приняли участие фотографы из более чем 100 стран. Больше всего фотографий были сделаны в Индии, Китае, Бангладеш, Турции, Кубе, Мьянме и Бахрейне.

Победителем конкурса в номинации "Путешественник" стала Лейла Етектар из Турции, которая сделала фото девушки, идущей между разноцветными теплицами.

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В номинации "Цвета" победителем стал Донни Йен Син Вонг, который сделал фотографию девушки, которая делает рыболовную сеть по традиционному методу.