Объявили победителей Siena International Photo Awards-2016
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Избраны победители международного конкурса фотографий, сделанных туристами, под названием "Siena International Photo Awards", сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт конкурса.
В конкурсе приняли участие фотографы из более чем 100 стран. Больше всего фотографий были сделаны в Индии, Китае, Бангладеш, Турции, Кубе, Мьянме и Бахрейне.
Победителем конкурса в номинации "Путешественник" стала Лейла Етектар из Турции, которая сделала фото девушки, идущей между разноцветными теплицами.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Черно-белые фотографии военного времени превратили в сюрреалистические картины
В номинации "Цвета" победителем стал Донни Йен Син Вонг, который сделал фотографию девушки, которая делает рыболовную сеть по традиционному методу.