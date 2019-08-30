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Офіційної зустрічі моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відвезуть у лікарню - ЗМІ

Офіційної зустрічі моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відвезуть у лікарню - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Офіційної зустрічі полонених Росією українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть в лікарню. Про це з посиланням на джерело в командуванні Збройних сил України повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.

Про те, що не буде зустрічі в аеропорту, раніше на умовах анонімності повідомили рідні моряків.

Інших підтверджень цієї інформації немає. З офіційних і незалежних джерел підтвердження інформації немає.

Як зазначається, раніше при передачі українських політв'язнів вони проходили обстеження і лікування в "Науково-практичному центрі профілактичної і клінічної медицини" Державного управління справами України.

Раніше співробітниця Верховної Ради України Ганна Ісламова в Facebook повідомила, що "обмін завершився" і українці летять додому. Її запис перепостив призначений Верховною Радою Генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Пізніше з'явилася інформація про приліт літака з українцями в аеропорт "Київ". Як повідомляється, в аеропорту вже зібралися журналісти.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Росія і Україна домовилися про обмін "33 на 33". Президент України Володимир Зеленський заявив, що сподівається на "перші результати" щодо обміну утримуваних осіб між Україною та Росією найближчим часом.

Пізніше прессекретар ексгенпрокурора Лариса Сарган повідомила про нібито обмін "35 на 35".

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