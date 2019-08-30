Офіційної зустрічі моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відвезуть у лікарню - ЗМІ

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Офіційної зустрічі полонених Росією українських моряків і політв'язнів в аеропорту не буде, їх відразу відвезуть в лікарню. Про це з посиланням на джерело в командуванні Збройних сил України повідомляє Крим.Реалії, передає УНН.