Перші результати щодо обміну утримуваними повинні бути в найближчі дні - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Перші результати щодо обміну утримуваними між Україною та Росією повинні бути в найближчі дні. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський журналістам у п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Я працюю над цим вже два місяці, дайте мені виконати свою справу, я обіцяв народу України, що ми повернемо полонених, повернемо моряків, що ми припинимо війну. Я цим займаюся особисто... Ми чекаємо на результати крок за кроком, перші результати повинні бути вже найближчі дні, не хочу загадувати", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання, коли відбудеться обмін утримуваними та чи веде він переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив напередодні, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".