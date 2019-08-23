Первые результаты по обмену удерживаемыми должны быть в ближайшие дни - Зеленский

"Я работаю над этим уже два месяца, дайте мне выполнить свое дело, я обещал народу Украины, что мы вернем пленных, вернем моряков, мы прекратим войну. Я этим занимаюсь лично... Мы ждем результаты шаг за шагом, первые результаты должны быть уже ближайшие дни, не хочу загадывать", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, когда состоится обмен удерживаемыми и ведет ли он переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной может решиться в течение ближайших дней.

Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил накануне, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".