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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 5701 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 124393 просмотра

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6 марта, 17:07 • 115867 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Официальной встречи моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их отвезут в больницу - СМИ

Официальной встречи моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их отвезут в больницу - СМИ

Киев  •  УНН

 • 9366 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Официальной встречи пленных Россией украинских моряков и политзаключенных в аэропорту не будет, их сразу отвезут в больницу. Об этом со ссылкой на источник в командовании Вооруженных сил Украины сообщает Крым.Реалии, передает УНН.

О том, что не будет встречи в аэропорту, ранее на условиях анонимности сообщили родные моряков.

Других подтверждений этой информации нет. Из официальных и независимых источников подтверждения информации нет.

Как отмечается, ранее при передаче украинских политзаключенных они проходили обследование и лечение в "Научно-практическом центре профилактической и клинической медицины" Государственного управления делами Украины.

Ранее сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова в Facebook сообщила, что "обмен завершился" и украинцы летят домой. Ее запись репостнул назначенный Верховной Радой Генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Позже появилась информация о прилете самолета с украинцами в аэропорт "Киев". Как сообщается, в аэропорту уже собрались журналисты.

Ранее СМИ сообщали, что Россия и Украина договорились об обмене "33 на 33". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что надеется на "первые результаты" по обмену удерживаемых лиц между Украиной и Россией в ближайшее время.

Позже пресс-секретар экс-генпрокурора Лариса Сарган сообщила о якобы обмене "35 на 35".

Украинские Национальные Новости

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