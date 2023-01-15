Офіційно: український футболіст Мудрик перейшов до "Челсі"

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“Михайло Мудрик завершив перехід з донецького „Шахтаря“ в „Челсі“, узгодивши з клубом особисті умови”, — йдеться у повідомленні.

Як повдіомили у клубі, український гравець, якому на початку цього місяця виповнилося 22 роки, підписав контракт із “Челсі” на вісім з половиною років.

“Я дуже радий підписати контракт з „Челсі“, — сказав Мудрик після завершення свого переходу. — Це величезний клуб у фантастичній лізі, і це дуже привабливий проект для мене на цьому етапі моєї кар’єри. Я радий зустрітися зі своїми новими товаришами по команді, і я з нетерпінням чекаю на роботу та навчання під керівництвом Грема Поттера та його команди”.

“Вправний гравець із достатньою швидкістю, Мудрик швидко завоював репутацію одного з найнебезпечніших атакуючих гравців у Європі в ситуаціях один на один. Будучи насамперед широким гравцем, він виступав на обох флангах у донецькому „Шахтарі“...”, — відзначили у клубі.

Тодд Болі, голова правління “Челсі”, і Бехдад Егбалі, співконтролюючий власник, сказали: “Ми раді вітати Михайла в „Челсі“. Він надзвичайно захоплюючий талант, який, на нашу думку, стане чудовим доповненням до нашої команди як зараз, так і в наступні роки. Він додасть ще більшої глибини нашій атаці, і ми знаємо, що його дуже тепло приймуть у Лондоні”.

“Ласкаво просимо на Стемфорд Брідж, Михайле!” — додали у клубі.

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