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Официально: украинский футболист Мудрик перешел в "Челси"

Киев • УНН

 • 790949 просмотра

КИЕВ. 15 января. УНН. В "Челси" официально заявили о переходе украинского футболиста Михаила Мудрика, передает УНН со ссылкой на сообщение клуба.

Официально: украинский футболист Мудрик перешел в "Челси"

Детали

“Михаил Мудрик завершил переход из донецкого „Шахтера“ в „Челси“, согласовав с клубом личные условия”, — говорится в сообщении.

Как сообщили в клубе, украинский игрок, которому в начале этого месяца исполнилось 22 года, подписал контракт с “Челси” на восемь с половиной лет.

“Я очень рад подписать контракт с „Челси“, — сказал Мудрик после завершения своего перехода. — Это огромный клуб в фантастической лиге, и это очень привлекательный проект для меня на этом этапе моей карьеры. Я рад встретить своих новых товарищей по команде, и я с нетерпением жду работы и обучения под руководством Грэма Поттера и его команды”.

“Искусный игрок с достаточной скоростью, Мудрик быстро завоевал репутацию одного из самых опасных атакующих игроков в Европе в ситуациях один на один. Будучи прежде всего широким игроком, он выступал на обоих флангах в донецком „Шахтере“...”, — отметили в клубе.

Тодд Боли, председатель правления “Челси”, и Бехдад Эгбали, соконтролирующий владелец, сказали: “Мы рады приветствовать Михаила в „Челси“. Он чрезвычайно захватывающий талант, который, по нашему мнению, станет великолепным дополнением к нашей команде как сейчас, так и в последующие годы. Он добавит еще большей глубины нашей атаке, и мы знаем, что его очень тепло примут в Лондоне”.

“Добро пожаловать на Стэмфорд Бридж, Михаил!” — добавили в клубе.

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