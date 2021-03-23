Офіційно: Львівщина 25 березня переходить до “червоної” зони
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На території Львівської області з 25 березня встановлено “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Відповідне рішення прийняла на позачерговому засіданні Державна комісія з питань
техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міністр Кабінету мінітстрів України Олег Немчінов, передає УНН.
Цитата
“Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 25 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Львівської області та застосувати на території Львівської області обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки”, - повідомив Немчінов.
Деталі
Раніше Комісія визначила, що з середи, 24 березня Київська та Сумська області увійдуть до зон з “червоним” рівнем епідемічної небезпеки поширення COVID-19.
Що було раніше
Минулого тижня органам місцевої владі на Львівщині рекомендували з 19 до 29 березня ввести в області низку додаткових карантинних заходів з можливим продовженням - у зв’язку із зростанням в області кількості захворювань на COVID-19.