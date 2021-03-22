Офіційно: Київська та Сумська області 24 березня перейдуть до “червоної” зони

Немчінов повідомив, що сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Цитата

«За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 24 березня 2021 р. “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Київської та Сумської областей та застосувати на території Київської та Сумської областей обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “червоний” рівня епідемічної небезпеки», - написав міністр кабінету міністрів України.

Доповнення

За даними МОЗ, у 14 регіонах України станом на 22 березня перевищено показник госпіталізацій хворих через COVID-19. Уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу.



З 21 березня, у Київській області у зв’язку з ускладненням епідемічної ситуації з поширенням COVID-19 почали діяти карантинні обмеження.